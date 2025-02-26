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Суд оставил под арестом «смотрящего» за Свердловской областью

Суд оставил под арестом задержанного в Екатеринбурге Марселя Гасанова, которого следствие называет «смотрящим» за Свердловской областью. Напомним, Гасанов был задержан 11 февраля. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил Гасанова под стражу до 9 апреля 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, защита фигуранта обжаловала это решение. Сегодня облсуд, проверив материалы дела и выслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Марсель Гасанов продолжит находиться под арестом до весны.

Ранее в Следственном комитете заявляли, что в 2024 году обвиняемый, обладая определенным криминальным опытом, был наделен другими лидерами преступного мира статусом так называемого «смотрящего» за Свердловской областью.

В полиции отмечали, что в определенных кругах Гасанов более известен по прозвищам «Марсель Махачкалинский» или «Марс» и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.