Суд оставил под арестом «смотрящего» за Свердловской областью

Суд оставил под арестом задержанного в Екатеринбурге Марселя Гасанова, которого следствие называет «смотрящим» за Свердловской областью. Напомним, Гасанов был задержан 11 февраля. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».