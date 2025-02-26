Житель Ростова по указке аферистов ограбил МФО и совершил два поджога

Первым из них было указание пойти в микрофинансовую организацию и взять кредит в 300 тысяч рублей. После того как в выдаче такой суммы было отказано, незнакомец поручил купить пневматическое оружие и напасть на офис. Работник компании под угрозой пистолета был вынужден передать все имеющиеся деньги — 87 тысяч рублей.