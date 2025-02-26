Житель Ростова по указке аферистов ограбил МФО и совершил два поджога

«Путь от жертвы телефонного мошенничества до обвиняемого в преступлениях для жителя Ростова-на-Дону оказался очень коротким. Мои коллеги из местной полиции во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Ростовской области задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения и двух террористических актов», — написала Волк в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ и сообщил, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками, для изобличения которых якобы необходимо выполнить несколько поручений.
Первым из них было указание пойти в микрофинансовую организацию и взять кредит в 300 тысяч рублей. После того как в выдаче такой суммы было отказано, незнакомец поручил купить пневматическое оружие и напасть на офис. Работник компании под угрозой пистолета был вынужден передать все имеющиеся деньги — 87 тысяч рублей.
Затем подозреваемый за денежное вознаграждение должен был поджечь автозаправочную станцию. Ночью он облил легковоспламеняющейся жидкостью бензоколонку на заправке самообслуживания, поджег и скрылся.
В следующей инструкции говорилось о поджоге ворот комплекса административных зданий. При этом подозреваемый должен был снимать свои действия и отправлять видеозаписи куратору. Мужчина выполнил и эти указания.
Возбуждены уголовные дела по статьям 162 (разбой) и 205 (теракт) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.