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Житель Ростова по указке аферистов ограбил МФО и совершил два поджога

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону под влиянием телефонных мошенников ограбил микрофинансовую организацию и совершил два поджога, которые были квалифицированы как теракт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Путь от жертвы телефонного мошенничества до обвиняемого в преступлениях для жителя Ростова-на-Дону оказался очень коротким. Мои коллеги из местной полиции во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Ростовской области задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения и двух террористических актов», — написала Волк в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ и сообщил, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками, для изобличения которых якобы необходимо выполнить несколько поручений.

Первым из них было указание пойти в микрофинансовую организацию и взять кредит в 300 тысяч рублей. После того как в выдаче такой суммы было отказано, незнакомец поручил купить пневматическое оружие и напасть на офис. Работник компании под угрозой пистолета был вынужден передать все имеющиеся деньги — 87 тысяч рублей.

Затем подозреваемый за денежное вознаграждение должен был поджечь автозаправочную станцию. Ночью он облил легковоспламеняющейся жидкостью бензоколонку на заправке самообслуживания, поджег и скрылся.

В следующей инструкции говорилось о поджоге ворот комплекса административных зданий. При этом подозреваемый должен был снимать свои действия и отправлять видеозаписи куратору. Мужчина выполнил и эти указания.

Возбуждены уголовные дела по статьям 162 (разбой) и 205 (теракт) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.