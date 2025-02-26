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Обвиняемой в фейках против ВС РФ Барабаш грозит до 10 лет колонии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Журналистка Екатерина Барабаш, обвиняемая в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, может быть лишена свободы на срок до 10 лет.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в СК РФ, следователи предъявили Барабаш обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Барабаш признала вину в полном объеме. С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.