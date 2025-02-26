В Норильске система «Безопасный город» помогла отыскать пьяного угонщика

В городе был объявлен план «Перехват». Маршрут угнанной машины удалось отследить с помощью сети уличных видеокамер. Выяснилось, что угонщик во время поездки врезался в «Рено» и «Хонду», но после этого поехал дальше. Экипаж ДПС догнал машину и потребовал, чтобы водитель остановился. В конечном итоге ему пришлось это сделать.