В Норильске система «Безопасный город» помогла отыскать пьяного угонщика

В Норильске нашли и задержали пьяного угонщика с помощью системы «Безопасный город». Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции 26 февраля.
Днем 25 февраля водитель «КИА» ненадолго зашел в торговый центр, оставив возле входа незакрытый заведенный автомобиль. Этим воспользовался проходящий мимо нетрезвый мужчина. Он угнал оставленную без присмотра машину. Хозяин авто обратился в полицию сразу, как только обнаружил пропажу.
В городе был объявлен план «Перехват». Маршрут угнанной машины удалось отследить с помощью сети уличных видеокамер. Выяснилось, что угонщик во время поездки врезался в «Рено» и «Хонду», но после этого поехал дальше. Экипаж ДПС догнал машину и потребовал, чтобы водитель остановился. В конечном итоге ему пришлось это сделать.
Освидетельствование подтвердило, что 40-летний мужчина за рулем пьян. На него заведено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. По этой статье задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме этого, нарушителя привлекут к административной ответственности за оставление места ДТП и пьяную езду. Наказание определит суд.