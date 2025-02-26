В воронежском поселке 13-летний мальчик на ледянке попал под колеса машины

В рабочем поселке Панино Панинского района Воронежской области во вторник, 25 февраля, около 17:05 на улице Железнодорожной, 1н произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
59-летний местный житель за рулем «Chevrolet Niva» ехал по грунтовой дороге, в этот момент с левой стороны 13-летний подросток скатился на ледянке с горы и попал под колеса автомобиля.
В результате ДТП ребенок с полученными травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.