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Экс-директору красноярского фонда капремонта грозит 10 лет колонии

Бывшему гендиректору красноярского фонда капремонта Михаилу Попелышеву запросили 10 лет колонии строгого режима.

Источник: Соцсети

26 февраля прокурор запросил бывшему генеральному директору фонда капитального ремонта Красноярского края Михаилу Попелышеву 10 лет колонии строгого режима. В надзорном ведомстве напомнили, что летом 2023 года экс-чиновника задержали при получении взятки в пять миллионов рублей.

По версии следствия, весной того же года Попелышев предложил знакомому застройщику общее покровительство и попустительство в вопросах заключения контрактов на капремонты в многоквартирных домах. За свои услуги гендиректор попросил 12 миллионов рублей.

В мае бизнесмен передал подсудимому часть обещанного — 1,6 миллиона. Этим он и обеспечил себе новые контракты на подрядные работы.

Бывший чиновник вину не признал: отрицает не только получение взятки, но и наличие у него статуса должностного лица. Ранее он утверждал, что пакет с деньгами посчитал «за подарок на прошедший юбилей». Сейчас мужчина находится под стражей.

Гособвинитель запросил для экс-главы фонда 10 лет лишения свободы со штрафом в виде пятикратного размера взятки. Также он потребовал конфисковать имущество подсудимого.