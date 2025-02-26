Экс-директору красноярского фонда капремонта грозит 10 лет колонии

26 февраля прокурор запросил бывшему генеральному директору фонда капитального ремонта Красноярского края Михаилу Попелышеву 10 лет колонии строгого режима. В надзорном ведомстве напомнили, что летом 2023 года экс-чиновника задержали при получении взятки в пять миллионов рублей.
По версии следствия, весной того же года Попелышев предложил знакомому застройщику общее покровительство и попустительство в вопросах заключения контрактов на капремонты в многоквартирных домах. За свои услуги гендиректор попросил 12 миллионов рублей.
В мае бизнесмен передал подсудимому часть обещанного — 1,6 миллиона. Этим он и обеспечил себе новые контракты на подрядные работы.
Бывший чиновник вину не признал: отрицает не только получение взятки, но и наличие у него статуса должностного лица. Ранее он утверждал, что пакет с деньгами посчитал «за подарок на прошедший юбилей». Сейчас мужчина находится под стражей.
Гособвинитель запросил для экс-главы фонда 10 лет лишения свободы со штрафом в виде пятикратного размера взятки. Также он потребовал конфисковать имущество подсудимого.