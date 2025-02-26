Трое подростков идут под суд за избиение школьницы под Волгоградом

В Волжском троих подростков 15 и 16 лет обвиняют в избиении 14-летней школьницы. Конфликт между несовершеннолетними случился из-за сплетен. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следствие установило, что 24 июня 2024 года девушки решили проучить знакомую, которую посчитали виновной в распространении слухов об их общей подруге.
Подростки назначили школьнице встречу во дворе дома по улице Дружбы. Там они по очереди били ее по лицу, оскорбляли и угрожали. Все происходящее снимали на телефон. Затем запись избиения появилась в интернете и послужила доказательством нарушения закона.
Сейчас расследование завершено. Обвиняемые ознакомились с материалами дела. Скоро суд решит их судьбу.