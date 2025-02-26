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В Иркутской области из-за сигарет чуть не погибли два человека

У одного из них загорелась рука, когда он уснул с сигаретой в руках.

Источник: МЧС РФ

Два жителя Иркутской области чуть не погибли из-за сигарет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Ангарске загорелась квартира в двухэтажном доме. Из подъезда эвакуировали семь человек. 61-летний мужчина госпитализирован. Оказалось, что он уснул с сигаретой. Пожар потушили на площади 5 кв. метров.

В Усолье-Сибирском загорелась квартира на четвертом этаже. Шесть человек спасли. Выяснилось, что 29-летний мужчина тоже уснул с сигаретой в руке. Проснулся оттого, что огонь охватил его руку. Он успел позвать соседей, которые вызвали пожарных. Пламя ликвидировали на площади 5 кв. метров. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Иркутске загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Шпачека. Огонь ликвидировали на площади 200 кв. метров.

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