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Поезд по касательной задел мужчину, перебегавшего пути под Тосно

Мужчина попал под колеса поезда в Тосненском районе Ленобласти. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Запада 26 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение об аварии на станции Любань поступило в дежурную часть около 9 часов утра накануне. Пассажирский поезд сообщением Белгород — Санкт-Петербург травмировал 38-летнего местного жителя, который попытался пересечь пути в неположенном месте перед приближающимся составом.

Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пешехода задело по касательной, его доставили в больницу. Задержки поездов не было.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проводится проверка.

Прокуратура