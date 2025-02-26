Поезд по касательной задел мужчину, перебегавшего пути под Тосно

Сообщение об аварии на станции Любань поступило в дежурную часть около 9 часов утра накануне. Пассажирский поезд сообщением Белгород — Санкт-Петербург травмировал 38-летнего местного жителя, который попытался пересечь пути в неположенном месте перед приближающимся составом.
Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пешехода задело по касательной, его доставили в больницу. Задержки поездов не было.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проводится проверка.