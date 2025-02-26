Белорус может сесть на 15 лет из-за двухнедельной работы

Сообщается, что в лесном массиве накануне задержания он забрал крупную партию «товара», разложил его по тайникам как на территории Витебска, так и Витебского района. В ведомстве уточнили, что при фигуранте, а также по месту жительства и в закладках было изъято более 350 граммов особо опасного психотропа. В момент осмотра квартиры сотрудники милиции нашли весы, упаковочный материал. Следователи в отношении жителя Витебского района завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.