Белорус может сесть на 15 лет из-за двухнедельной работы. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Витебской области в агрогородке Лужесно с поличным был задержан 31-летний мужчина. Удалось установить, что он устроился курьером в интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков, и успел поработать менее двух недель.
Сообщается, что в лесном массиве накануне задержания он забрал крупную партию «товара», разложил его по тайникам как на территории Витебска, так и Витебского района. В ведомстве уточнили, что при фигуранте, а также по месту жительства и в закладках было изъято более 350 граммов особо опасного психотропа. В момент осмотра квартиры сотрудники милиции нашли весы, упаковочный материал. Следователи в отношении жителя Витебского района завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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