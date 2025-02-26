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Ущерб от пожара в Абраусском заказнике превысил 5 млрд рублей

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило предварительный ущерб от летнего пожара в Абраусском заказнике более чем в 5 млрд руб. Окончательная сумма будет определена после весеннего периода, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на ведомство.

Источник: Коммерсантъ

Оценка ущерба будет также зависеть от сохранения корневой системы растений. По информации министерства, восстановление природного комплекса планируется начать осенью путем высева семян в грунт.

«Выбор способа восстановления погибших растений возможен только по результатам мониторинга приживаемости экспериментальной посадки, которые будут понятны в конце 2025 года», — отметили в ведомстве.

Возгорание в лесном массиве хутора Дюрсо произошло 14 июля 2024 года. Из-за сильного ветра пламя распространилось на площадь 51 га. Пламя затронуло базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат».

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