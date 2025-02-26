Ущерб от пожара в Абраусском заказнике превысил 5 млрд рублей

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило предварительный ущерб от летнего пожара в Абраусском заказнике более чем в 5 млрд руб. Окончательная сумма будет определена после весеннего периода, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на ведомство.