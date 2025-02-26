Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебош на борту самолета рейса Кишинев-Дублин: Пьяную пассажирку оштрафовали на 25 тысяч леев за курение и нападение на бортпроводницу

Буйную женщину пришлось утихомирить другим пассажирам.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирка рейса Кишинёв-Дублин была оштрафована на 25 тысяч леев за нападение на бортпроводницу.

Инцидент произошёл 8 октября 2023 года, когда женщина, будучи пьяной, курила у трапа самолёта и устроила конфликт с экипажем. Во время полёта она ударила бортпроводницу локтем в лицо, после чего её обезвредили пассажиры.

После посадки нарушительницу передали ирландской полиции, а суд Кишинёва признал её виновной, хотя приговор ещё можно обжаловать. В суде женщина признала вину, объяснив свое поведение «усталостью».