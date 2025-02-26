Дебош на борту самолета рейса Кишинев-Дублин: Пьяную пассажирку оштрафовали на 25 тысяч леев за курение и нападение на бортпроводницу

Пассажирка рейса Кишинёв-Дублин была оштрафована на 25 тысяч леев за нападение на бортпроводницу.
Инцидент произошёл 8 октября 2023 года, когда женщина, будучи пьяной, курила у трапа самолёта и устроила конфликт с экипажем. Во время полёта она ударила бортпроводницу локтем в лицо, после чего её обезвредили пассажиры.
После посадки нарушительницу передали ирландской полиции, а суд Кишинёва признал её виновной, хотя приговор ещё можно обжаловать. В суде женщина признала вину, объяснив свое поведение «усталостью».