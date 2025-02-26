Башенный кран долгостроя может рухнуть в Новосибирске

На территории долгостроя на улице Дуси Ковальчук, 378а, к. 2 в Новосибирске может упасть башенный кран. Из-за этого власти планируют ввести режим повышенной готовности.
Проект постановления опубликован на сайте мэрии.
Ряд органов и ведомств переведены в режим функционирования «повышенная готовность», например, департамент по ЧС, ЕДДС.
Согласно документу, застройщику Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области рекомендовали незамедлительно: ограничить доступ посторонних на территорию, демонтировать башенный кран. Работу проконтролирует департамент строительства.