Суд потребовал привлечь к ответственности экс-главу Татфондбанка

Арбитражный суд Поволжского округа отклонил апелляцию бывшего руководителя Татфондбанка Марата Загидуллина, который попытался обжаловать решение о его субсидиарной ответственности. Таким образом, было подтверждено предыдущее постановление, принятое более низкими судебными инстанциями.
Ранее под юридическую ответственность попали семь человек, которые осуществляли руководство банком. Среди них — бывший владелец банка, Роберт Мусин.
«Общая сумма возможной ответственности превышает 129 миллиардов рублей. Суд постановил взыскать 9,7 миллиарда рублей убытков с Розы Якушкиной, одного из членов правления банка», — пояснили в агентстве.
Согласно данным пресс-службы, это решение связано с предоставлением фиктивных кредитов и другими стратегиями вывода активов, в которых упомянутые лица принимали участие.
Лицензия у Татфондбанка была отозвана в 2017 году, и до настоящего времени продолжаются разбирательства с первыми кредиторами. Например, в октябре было получено более 3 миллиардов рублей, которые поступили от продажи имущества банка и возврата долгов клиентов.