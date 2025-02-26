Суд потребовал привлечь к ответственности экс-главу Татфондбанка

Лицензия у Татфондбанка была отозвана в 2017 году, и до настоящего времени продолжаются разбирательства с первыми кредиторами. Например, в октябре было получено более 3 миллиардов рублей, которые поступили от продажи имущества банка и возврата долгов клиентов.