ГУФСИН опроверг информацию о 30 кг наркотиков, найденных в колонии Прикамья

Утром 26 февраля телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о происшествии в соликамской колонии ИК-9. По данным канала, в учреждении строгого режима у заключённого нашли 30 килограммов различных наркотиков. Уточнялось, что 38-летний мужчина отбывает наказание за убийство. Утверждалось, что во время поисков источника, который передал наркотики, под подозрение якобы попали сотрудники ИК.