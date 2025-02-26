ГУФСИН опроверг информацию о 30 кг наркотиков, найденных в колонии Прикамья

Информацию о 30 килограммах наркотиков, которые якобы нашли в одной из колоний Пермского края, сайту perm.aif.ru опровергли в ГУФСИН региона.
Утром 26 февраля телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о происшествии в соликамской колонии ИК-9. По данным канала, в учреждении строгого режима у заключённого нашли 30 килограммов различных наркотиков. Уточнялось, что 38-летний мужчина отбывает наказание за убийство. Утверждалось, что во время поисков источника, который передал наркотики, под подозрение якобы попали сотрудники ИК.
В ГУФСИН Пермского края сайту perm.aif.ru прокомментировали эту информацию и сообщили, что она не соответствует действительности.
«Информация, распространяемая в социальных сетях, об изъятии 30 кг наркотических веществ на территории одного из учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю не соответствует действительности», — рассказали perm.aif.ru в краевом ГУФСИН.
В ведомстве подчеркнули, что подобных событий не происходило ни в одном из исправительных учреждений Пермского края.