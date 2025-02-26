В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток

«Оперативниками Тюменской области выявлен факт противоправных действий сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России “Голышмановский”. По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности. По данным фактам руководством УМВД России по Тюменской области назначена служебная проверка», — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в ведомстве.