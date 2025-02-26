В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток

ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Руководство УМВД России по Тюменской области назначило служебную проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России «Голышмановский» подозревают в получении взяток от водителей, при подтверждении вины они будут уволены, сообщили в пресс-службе ведомства.