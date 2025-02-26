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Пассажир погиб в столкновении «Нивы» и «Лексуса» под Волгоградом

В Кумылженском районе в страшном ДТП погиб мужчина.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

На трассе «Жирновск-Вешенская» в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случилась днем на 275-м километре дороги. На заснеженной трассе столкнулись «Шевроле Нива» и «Лексус». Столкновение оказалось роковым для пассажира отечественного автомобиля. От полученных травм он скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. Водителя «Нивы» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД Волгоградской области проводят проверку, выясняют все детали произошедшего и устанавливают виновника аварии. На данном участке трассы «Жирновск-Вешенская», проходящей через Кумылженский район, нередки сложные дорожные ситуации, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.