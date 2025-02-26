Около новосибирской школы заметили стаю бродячих собак

В Новосибирске на территории школы № 138 заметили стаю бездомных собак. Очевидец поделился с Om1 Новосибирск кадрами с животными. По его словам, на территорию школы проникли четыре или пять собак.
Судя по кадрам из видео, животные спокойно перемещаются по местности. Ни на одной из собак не замечено поводка или намордника. Четвероногие сторонились автора видео, но по кадрам заметно, что размер животных внушительный.
«Стая собак бегает около школы. У нас что-нибудь будут с этим поголовьем делать? Сейчас дети со школы пойдут, есть вероятность, что могут напасть», — комментирует очевидец.
Напомним, что три дня назад в Ставрополе стая собак загрыла 9-летнюю девочку, когда та каталась с горки. Местный житель пытался спасти ребёнка, пишет fontanka.ru, но девочка всё равно погибла. Пенсионерку, которая подкармливала животных, поместили в изолятор.