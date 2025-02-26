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У воронежцев изъяли 14 единиц нелегального оружия

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии выявили 57 административных правонарушений.

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии изъяли у воронежцев 14 единиц нелегального оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В этот период правоохранители провели более 300 контрольно-проверочных мероприятий в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. В ходе рейда было выявлено 57 административных правонарушений. Все они основаны на несоблюдении требований хранения оружия и боеприпасов. Также были выявлены случаи несвоевременного продления документов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что за неделю от жителей области и местных организаций поступило более 750 заявлений о выдаче лицензий, разрешений и удостоверений на пользование оружием.