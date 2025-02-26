У воронежцев изъяли 14 единиц нелегального оружия

В этот период правоохранители провели более 300 контрольно-проверочных мероприятий в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. В ходе рейда было выявлено 57 административных правонарушений. Все они основаны на несоблюдении требований хранения оружия и боеприпасов. Также были выявлены случаи несвоевременного продления документов.