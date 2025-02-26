У воронежцев изъяли 14 единиц нелегального оружия

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии изъяли у воронежцев 14 единиц нелегального оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В этот период правоохранители провели более 300 контрольно-проверочных мероприятий в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. В ходе рейда было выявлено 57 административных правонарушений. Все они основаны на несоблюдении требований хранения оружия и боеприпасов. Также были выявлены случаи несвоевременного продления документов.
Кроме того, в ведомстве отметили, что за неделю от жителей области и местных организаций поступило более 750 заявлений о выдаче лицензий, разрешений и удостоверений на пользование оружием.