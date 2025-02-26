Смертельный вирус разносят волки по Ростовской области

У особи волка в Белокалитвинском районе Ростовской области обнаружили бешенство. Как следует из опубликованного правительством региона документа, после этого на территории ввели карантин. В него включено было и охотничье угодье «Поцелуевское».
Как сообщает издание RostovGazeta со ссылкой на слова зоолога ДГТУ Александра Евсюкова и председателя городского общества охотников Андрея Жищенко, чаще всего смертельную болезнь диагностируют у шакалов, волков и лис.
«Хищник мог съесть больное животное и заразиться. Плюс, переход волка достигает ста километров, поэтому заразиться он мог где угодно. Возможно, охотники добыли волка и бросили его — такое, к сожалению, нередко бывает», — пояснил Андрей Жищенко.
Вирус бешенства передаётся через укус и опасен для всех млекопитающих, в том числе для человека. Только птицы могут сами излечиться от него.
«Остановить заражение можно только путем введения вакцины. Причем чем быстрее она будет введена, тем лучше. Поскольку чем ближе укус расположен к головному мозгу, тем быстрее развивается заболевание», — отмечает Александр Евсюков.
У больного бешенством человека наблюдается температура до 37,3 градусов Цельсия, головная боль, слабость, тошнота и рвота. Психические отклонения проявляются депрессией, апатией, необъяснимой тревожностью, раздражительностью.