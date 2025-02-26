Самолет, летевший из Москвы, заметил странный свет над Самарой

— Сообщение о странном свечении поступило в 18:57 по московскому времени в понедельник, 24 февраля. Самолет компании «Аэрофлот» совершал перелет из Оренбурга в Москву, заметив свечение в небе над Самарской областью, необходимость посадки или сигнал бедствия объявлены не были, — отметили в сообщении.