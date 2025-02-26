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Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в воронежских Лисках

Женщина за рулем второго автомобиля и его 9-летняя пассажир были госпитализированы.

Источник: Полиция Воронежской области

В Лисках Воронежской области во вторник, 25 февраля, около 19:20 у дома № 87 по улице Свердлова произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

40-летний местный житель за рулем «Nissan X-Trail» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Kia Sportage» под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП водитель «Nissan X-Trail» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир второго автомобиля, 9-летняя девочка, с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.