Участникам бунта в ангарской колонии № 15 назначили до 21 года лишения свободы

12 заключенных получили сроки за участие в бунте в ИК № 15 в апреле 2020 года. Их признали виновными сразу по двум статьям: «массовые беспорядки» и «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, к сотрудникам мест лишения свободы, а также в отношении осужденных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Как установило следствие, в Ангарске осужденные не подчинилась требованиям сотрудников исправительной колонии, устроили беспорядки и подожгли несколько построек в промышленной зоне, что принесло большой материальный ущерб.
Потерпевшими признаны 18 человек, в том числе сотрудники ФСИН. Материалы дела составили 185 томов. Проведено более двух тысяч следственных и процессуальных действий, свыше 500 судебных экспертиз, более 35 осмотров места происшествия с применением криминалистической техники и квадрокоптеров.
Участники бунта получили сроки от 5,5 лет до 21 года с отбыванием в колониях строгого и особого режимов. Еще троим назначили от 3 до 5 лет.
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