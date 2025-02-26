Участникам бунта в ангарской колонии № 15 назначили до 21 года лишения свободы

12 заключенных получили сроки за участие в бунте в ИК № 15 в апреле 2020 года. Их признали виновными сразу по двум статьям: «массовые беспорядки» и «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, к сотрудникам мест лишения свободы, а также в отношении осужденных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.