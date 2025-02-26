Во Владивостоке автомобилист сбил переходивших дорогу девочку и пожилую женщину

Во Владивостоке водитель сбил пожилую женщину и маленькую девочку, переходивших проезжую часть по линии тротуара вдоль главной дороги. Медэкспертиза не выявила у автомобилиста наличие алкоголя в крови, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Водитель совершил наезд на пешеходов в районе дома № 12 «В» на улице Карбышева во Владивостоке. В итоге 73-летняя женщина и 4-летняя девочка получили травмы. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
Полицейские установили, что стаж 48-летнего водителя составляет 24 года. В прошлом году он нарушил ПДД один раз и добросовестно оплатил штраф. На момент аварии автомобилист был трезв.
В отношении мужчины вынесли постановление по статье 12.18 КоАП РФ за то, что он не уступил дорогу пешеходам, переходившим дорогу в разрешенном месте.