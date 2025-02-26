В Ростовской области при пожаре трагически погибла семейная пара

Возгорание охватило частный дом, расположенный на участке № 419 в садоводческом товариществе «Волгодонской садовод». Родители успели вывести из охваченного огнем дома своих сыновей, возрастом 7 и 13 лет. После этого муж и жена приняли решение вернуться в горящее строение, чтобы забрать документы. К сожалению, им не удалось выбраться обратно.