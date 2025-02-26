В Ростовской области при пожаре трагически погибла семейная пара

Возгорание охватило частный дом, расположенный на участке № 419 в садоводческом товариществе «Волгодонской садовод». Родители успели вывести из охваченного огнем дома своих сыновей, возрастом 7 и 13 лет. После этого муж и жена приняли решение вернуться в горящее строение, чтобы забрать документы. К сожалению, им не удалось выбраться обратно.
Спасатели не смогли помочь супругам. По данным МЧС, они отравились токсичными продуктами горения.
Когда на место прибыли пожарные, огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Для ликвидации пожара были направлены 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.
По информации, предоставленной в ГУ МЧС по Ростовской области, получившие ожоги дети были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.