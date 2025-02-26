Мошенник похитил у 40-летней волгоградки 1,6 млн рублей

Незнакомец связался с 40-летней волгоградкой в мессенджере и представился специалистом финансовой организации. Под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет».
В течении нескольких дней потерпевшая переводила свои сбережения на указанные аферистом счета. В результате она лишилась 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливает личность злоумышленника.