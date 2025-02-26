В Ростове полицейские задержали подозреваемого в совершении терактов и разбоя

«Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ России. Собеседник сообщил мужчине, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками. А для их изобличения якобы необходимо выполнить несколько поручений», — рассказали в главном управлении МВД РФ.