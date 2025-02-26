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Воронежцев предупредили о лжеюристах в схемах мошенников

Преступники звонят, представляются юристами и пытаются вытянуть деньги.

Жителей Воронежской области предупредили об еще одной уловке мошенников. Людям звонят юристы, которые убеждают жертву в том, что готовы помочь в критической ситуации. Откуда у них база проблемных «клиентов», предмет отдельного разбирательства. Излишне уточнять, что дальше всеми правдами и неправдами из собеседников преступники пытаются выудить деньги.

— Защитник может быть приглашен по поручению или с согласия подозреваемого или в случае неявки может быть назначен по решению следователя или суда и только с согласия самого гражданина. Юрист не может давать «устные указания» без договора, — пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — Без письменного соглашения адвокат не дает указаний и никогда не просит переводить деньги на «безопасные» счета. Юристы не звонят первыми — помощь оказывается по запросу клиента.

Уточнить личность позвонившего юриста наши земляки могут в реестре Адвокатской палаты Воронежской области по ссылке.