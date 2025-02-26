Воронежцев предупредили о лжеюристах в схемах мошенников

— Защитник может быть приглашен по поручению или с согласия подозреваемого или в случае неявки может быть назначен по решению следователя или суда и только с согласия самого гражданина. Юрист не может давать «устные указания» без договора, — пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — Без письменного соглашения адвокат не дает указаний и никогда не просит переводить деньги на «безопасные» счета. Юристы не звонят первыми — помощь оказывается по запросу клиента.