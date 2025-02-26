В Восточно-Казахстанской области мошенница обманула людей на 56 млн тенге

В полицию обратились шесть жителей региона, которые стали жертвами крупного мошенничества. Они передали женщине значительные суммы денег, рассчитывая на приобретение жилья по льготной программе.
Как выяснилось, мошенническая схема началась с того, что один из устькаменогорцев передал контакт своей матери коллеге, заинтересовавшемуся «выгодным предложением». Мужчина заверил, что его мама может помочь с покупкой квартиры. Постепенно информация распространилась через «сарафанное радио», и новые жертвы начали передавать аферистке миллионы тенге.
Однако ни один из пострадавших не получил обещанного жилья, а женщина вскоре перестала выходить на связь. Общий ущерб составил 56 миллионов тенге.
По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая установлена, ведутся следственные мероприятия.
Правоохранительные органы призывают граждан к осторожности при совершении финансовых сделок, рекомендуя проверять информацию, не передавать деньги незнакомым лицам без юридических гарантий и консультироваться со специалистами.