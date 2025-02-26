В Восточно-Казахстанской области мошенница обманула людей на 56 млн тенге

Как выяснилось, мошенническая схема началась с того, что один из устькаменогорцев передал контакт своей матери коллеге, заинтересовавшемуся «выгодным предложением». Мужчина заверил, что его мама может помочь с покупкой квартиры. Постепенно информация распространилась через «сарафанное радио», и новые жертвы начали передавать аферистке миллионы тенге.