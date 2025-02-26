В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции

Кроме того, из общежития, расположенного в данном населенном пункте, в полицию были доставлены 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения. На него составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).