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В Подмосковье задержали почти 30 человек за сопротивление полиции

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Полицейские доставили в отдел 27 человек за оказание сопротивления при задержании их знакомого в городском поселении Икша, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье в дежурную часть Икшанского отдела полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине в деревне Ермолино (входит в городское поселение Икша).

«Нарядом патрульно-постовой службы полиции был выявлен уроженец Дагестана, находящийся в неадекватном состоянии и не выполняющий законные требования полицейских. При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержания», — говорится в сообщении.

Полицейскими в отношении правонарушителя 1999 года рождения составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ. Решением суда он арестован на 13 суток.

Кроме того, из общежития, расположенного в данном населенном пункте, в полицию были доставлены 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения. На него составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).