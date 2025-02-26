11 преступлений с фальшивыми деньгами выявили в Свердловской области

Один из последних эпизодов был зарегистрирован в Нижнем Тагиле. В одной из гостиниц города были задержаны жители Самары Безруков и Любимов. Они ездили по небольшим городам и сбывали фальшивые деньги на рынках. Оба были осуждены на 3 года лишения свободы.