11 преступлений с фальшивыми деньгами выявили в Свердловской области

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ссылаясь на сотрудников полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.
В 2024 году было выявлено 95 фактов сбыта поддельных денежных билетов Центрального банка РФ (43 купюры в 5 тысяч рублей, 33 — 1 тысячу рублей, 6 — 2 тысячи рублей). В 2025 году уже зарегистрировано 11 преступлений.
Один из последних эпизодов был зарегистрирован в Нижнем Тагиле. В одной из гостиниц города были задержаны жители Самары Безруков и Любимов. Они ездили по небольшим городам и сбывали фальшивые деньги на рынках. Оба были осуждены на 3 года лишения свободы.
Злоумышленники профессионально изготавливают фальшивки, которые сложно отличить от настоящих денег. Подделывают не только российские купюру, но и доллары с евро.
«При совершении крупных сделок важно проверять деньги на подлинность в любом банковском учреждении, — сообщил полковник Горелых. — Если обнаружили подделку, нужно обратиться в территориальный ОВД или по линии 02. Знайте, что запрещено кому бы то ни было передавать или разменивать фальшивки».
«МК-Урал» ранее писал, что в качестве наиболее надежного способа отличить настоящие деньги от фальшивых сотрудники полиции рекомендуют проверку на микроперфорацию. На подлинной купюре, расположенной напротив источника света, можно увидеть число «5000», «2000», или «1000» — в зависимости от ее достоинства.
Надпись должна быть выполнена абсолютно ровными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Если отверстия прощупываются пальцами, а бумага вокруг них шероховатая — это подделка.