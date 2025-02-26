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Двое детей осиротели после пожара в частном доме в Волгодонске

В Волгодонске мать и отчим спасли из огня двоих детей, но сами погибли в полыхающем доме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мать и отчим спасли из огня двух своих детей, а потом погибли, пытаясь забрать документы из полыхающего дома. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Загорелся частный дом. До прибытия пожарных супруги вынесли на улицу двух мальчиков 7 и 13 лет и вернулись за документами. К сожалению, едкий дым стал для взрослых смертельным. Дети с ожогами попали в больницу, — сообщили в экстренном ведомстве.

Всего в доме выгорело 35 кв. метров. Тушение вели 12 пожарных на трех спецмашинах. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Как уточнили в МЧС, пожар произошел в Волгодонске, на территории СНТ «Волгодонской садовод».

Спасатели просят жителей Дона не возвращаться в горящие дома или постройки ни при каких обстоятельствах. Погибнуть можно всего от пяти вдохов едкого дыма. Кроме того, температура в помещениях во время горения часто достигает нескольких сотен градусов. При таких условиях пути нет.