Двое детей осиротели после пожара в частном доме в Волгодонске

В Ростовской области мать и отчим спасли из огня двух своих детей, а потом погибли, пытаясь забрать документы из полыхающего дома. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Загорелся частный дом. До прибытия пожарных супруги вынесли на улицу двух мальчиков 7 и 13 лет и вернулись за документами. К сожалению, едкий дым стал для взрослых смертельным. Дети с ожогами попали в больницу, — сообщили в экстренном ведомстве.
Всего в доме выгорело 35 кв. метров. Тушение вели 12 пожарных на трех спецмашинах. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Как уточнили в МЧС, пожар произошел в Волгодонске, на территории СНТ «Волгодонской садовод».
Спасатели просят жителей Дона не возвращаться в горящие дома или постройки ни при каких обстоятельствах. Погибнуть можно всего от пяти вдохов едкого дыма. Кроме того, температура в помещениях во время горения часто достигает нескольких сотен градусов. При таких условиях пути нет.