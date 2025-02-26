Двое детей осиротели после пожара в частном доме в Волгодонске

Спасатели просят жителей Дона не возвращаться в горящие дома или постройки ни при каких обстоятельствах. Погибнуть можно всего от пяти вдохов едкого дыма. Кроме того, температура в помещениях во время горения часто достигает нескольких сотен градусов. При таких условиях пути нет.