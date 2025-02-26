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Причины пожара в МФЦ и ФАП в Хабаровском крае установят эксперты

На месте пожара в поселке Кукан Хабаровского края работают эксперты.

На месте пожара в поселке Кукан Хабаровского края работают эксперты. Напомним, происшествие случилось вечером 25 февраля. В пожарную службу поступило сообщение о возгорании в административном здании, в котором находятся отделение МФЦ, ФАП и опорный пункт полиции. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пламя, но здание спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, место пожара осмотрели дознаватель МЧС России и эксперт Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю. Для изучения в лабораторных условиях взяли необходимые материалы и образцы.

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