Причины пожара в МФЦ и ФАП в Хабаровском крае установят эксперты

На месте пожара в поселке Кукан Хабаровского края работают эксперты. Напомним, происшествие случилось вечером 25 февраля. В пожарную службу поступило сообщение о возгорании в административном здании, в котором находятся отделение МФЦ, ФАП и опорный пункт полиции. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пламя, но здание спасти не удалось.