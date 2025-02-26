Кто устроил взрыв на территории консульства России во Франции

О подозреваемых сообщили газета La Provence и телеканал BFMTV. Известно, что один из них проводит исследования по химии, второй — инженер в крупнейшем французском научно-исследовательском учреждении. Мужчин опознали по видео с камер наружного наблюдения. Полиция задержала их на митинге в поддержку Украины.
Нападение на российское консульство тандем ученых осуществил утром 24 февраля.
Подозреваемые наполнили три пластиковые бутылки смесью азота и других химических веществ, которые вместе способны создать «детонирующий эффект». Ученые подошли к территории консульства и забросили на его территорию приготовленные взрывоопасные предметы.
В полицейском управлении Буш-дю-Рон уточнили, что бутылки были из-под газированной воды объемом 0,5 л. Из трех устройств взорвались только два. Невзорвавшуюся бутылку и остатки двух других направили на экспертизу, сообщает RTVI.
В результате происшествия никто не пострадал. Персонал дипмиссии и российский консул в момент взрыва находились в здании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что инцидент «имеет признаки теракта». В России Следственный комитет инициировал возбуждение уголовного дела о нападении на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой. В МИД Франции в ответ заявили, что осуждают посягательства на безопасность всех диппредставительств.