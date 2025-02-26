Кто устроил взрыв на территории консульства России во Франции

В результате происшествия никто не пострадал. Персонал дипмиссии и российский консул в момент взрыва находились в здании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что инцидент «имеет признаки теракта». В России Следственный комитет инициировал возбуждение уголовного дела о нападении на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой. В МИД Франции в ответ заявили, что осуждают посягательства на безопасность всех диппредставительств.