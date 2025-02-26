В Челябинске машина врезалась в столб и опрокинулась, водитель пропал

В Челябинске на Новоградском тракте Renault Sandero съехал с дороги и врезался в столб. иномарка опрокинулась. Водитель скрылся с места аварии.
— В настоящее время проводится мероприятие по установлению водителя транспортного средства и проведения работы в рамках административного законодательства, — сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.
ДТП сняла камера наблюдения. На кадрах видно, что легковушка виляет на дороге, затем вкатывается в сугроб, подняв волну снега, и по касательной задевает столб. В сторону летит оторвавшееся зеркало заднего вида, автомобиль опрокидывается.
На помощь к водителю бегут неравнодушные челябинцы. Поднатужившись, они ставят иномарку обратно на колеса. Через пару минут все расходятся. Одного из участников происшествия, вероятно, водителя Renault, уводят под руку, он сильно хромает и в какой-то момент даже падает.