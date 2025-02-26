В Челябинске машина врезалась в столб и опрокинулась, водитель пропал

На помощь к водителю бегут неравнодушные челябинцы. Поднатужившись, они ставят иномарку обратно на колеса. Через пару минут все расходятся. Одного из участников происшествия, вероятно, водителя Renault, уводят под руку, он сильно хромает и в какой-то момент даже падает.