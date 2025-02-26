Жительница Нижнего Тагила отдала аферистам больше миллиона рублей

Но для этого нужно было пополнить счет снова. Тогда тагильчанка взяла кредит в 600 тысяч рублей и перевела деньги на счет. На следующий день женщина снова взяла кредит на 450 тысяч рублей и перевела на этот же счет. После этого мошенники закрыли доступ на платформу и перестали отвечать по телефону. Женщина обратилась в полицию.