Жительница Нижнего Тагила отдала аферистам больше миллиона рублей

В полицию обратилась жительница Нижнего Тагила, сообщившая, что у нее похитили больше миллиона рублей. Об этом сообщает портал Тагил. Лайф.
Как выяснилось, в конце декабря 2024 года горожанка увидела в интернете рекламу дополнительного заработка на сайте, который, как подумала женщина, связан с одним из главных банков России.
Женщина перешла по ссылке, оставив свои личные данные и номер телефона. После этого с ней по телефону связалась девушка и подробно рассказала о возможностях заработка.
Сначала тагильчанка не стала инвестировать средства, но с ней несколько раз по телефону связывались представители платформы, которые убедили ее сделать это. Женщина сделала три перевода на счет. Увидев, что счет в аккаунте на сайте платформы пополнился нужной суммой с прибылью, она решила вывести средства.
Но для этого нужно было пополнить счет снова. Тогда тагильчанка взяла кредит в 600 тысяч рублей и перевела деньги на счет. На следующий день женщина снова взяла кредит на 450 тысяч рублей и перевела на этот же счет. После этого мошенники закрыли доступ на платформу и перестали отвечать по телефону. Женщина обратилась в полицию.