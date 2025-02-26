В Перми заключенного намотало на ленту конвейера

Пермяк отбывал исправительные работы в строительной компании. В ходе производства он намотался на ленту конвейера и погиб. Компания компенсировала моральный вред родственникам погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
В одну из рабочих смен на производстве бетонных блоков пострадавшего намотало на барабан транспортерной ленты. Он скончался до приезда экстренных служб. Как показала проверка, это произошло из-за того, что работодатель не озаботился безопасными условиями труда.
После случившегося, родственники, убитые горем, обратились в суд с требованием взыскать с организации компенсацию нравственных страданий, связанных с гибелью близкого человека.
Суд встал на сторону семьи и обязал компанию выплатить близким погибшего по 800 тысяч рублей каждому из четырех заявителей. Общая сумма выплаченный средств составила 2 миллиона 400 тысяч рублей.