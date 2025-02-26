В Октябрьском детсаду придется выплатить две сотни тысяч рублей из-за сломавшей позвоночник девочки

Прокуратура башкирского города Октябрьский добилась взыскания компенсации с детского сада после травмы шестилетней девочки. Инцидент, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, произошел в мае прошлого года, когда ребенок во время прогулки упал со ступеньки беседки и получил перелом грудного позвонка. Вред здоровью был признан средней тяжести.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что дошкольное учреждение не обеспечило должной безопасности детей. В результате надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и возмещении затрат на лечение девочки. Инстанция удовлетворила требования, обязав детский сад выплатить более 200 тысяч рублей.
Кроме того, по инициативе прокуратуры воспитатель, ответственный за безопасность детей во время прогулки, был оштрафован на десять тысяч рублей за нарушение прав и свобод обучающихся. Руководитель детского сада также получил дисциплинарное взыскание после рассмотрения представления прокуратуры.
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