В Октябрьском детсаду придется выплатить две сотни тысяч рублей из-за сломавшей позвоночник девочки

Кроме того, по инициативе прокуратуры воспитатель, ответственный за безопасность детей во время прогулки, был оштрафован на десять тысяч рублей за нарушение прав и свобод обучающихся. Руководитель детского сада также получил дисциплинарное взыскание после рассмотрения представления прокуратуры.