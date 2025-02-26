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Мужчина погиб в Могилеве во время обрезки деревьев на кладбище

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Индивидуальный предприниматель получил смертельные травмы в Могилеве во время обрезки деревьев на кладбище, сообщили в управлении Государственного комитета судебно-медицинских экспертиз по области.

Источник: ГКСЭ

По данным ГКСЭ, несчастный случай на одном из городских кладбищ произошел в январе. На месте гибели 30-летнего мужчины работали следственно-оперативная группа и специалисты комитета.

Погибший являлся индивидуальным предпринимателем и выполнял работы по спилу деревьев. В какой-то момент часть ствола, на котором крепился страховочный трос, обломилась, и человек упал на землю с высоты примерно 15 метров.

сказали в ведомстве

Там также отметили, что прибывшие на вызов медики скорой констатировали его смерть.

Результаты судебной медицинской экспертизы показали, что мужчина при падении получил множественные переломы и разрывы внутренних органов, которые несовместимы с жизнью.

По факту гибели гражданина Могилевским межрайотделом Следственного комитета в настоящее время проводится проверка.