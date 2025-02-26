Мужчина погиб в Могилеве во время обрезки деревьев на кладбище

По данным ГКСЭ, несчастный случай на одном из городских кладбищ произошел в январе. На месте гибели 30-летнего мужчины работали следственно-оперативная группа и специалисты комитета.
Погибший являлся индивидуальным предпринимателем и выполнял работы по спилу деревьев. В какой-то момент часть ствола, на котором крепился страховочный трос, обломилась, и человек упал на землю с высоты примерно 15 метров.
Там также отметили, что прибывшие на вызов медики скорой констатировали его смерть.
Результаты судебной медицинской экспертизы показали, что мужчина при падении получил множественные переломы и разрывы внутренних органов, которые несовместимы с жизнью.
По факту гибели гражданина Могилевским межрайотделом Следственного комитета в настоящее время проводится проверка.