Воронежский продавец-кассир лишилась 1,3 млн рублей из-за мошенников

В ходе общения со своей жертвой злоумышленники убедили ее обезопасить счета, рекомендовав перевести деньги на «безопасный» счет. Девушка поверила мошенникам и в течение двух недель переводила денежные средства на их реквизиты. Получив необходимую сумму, аферисты исчезли. В результате девушка потеряла 1,3 млн рублей.