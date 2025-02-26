Воронежский продавец-кассир лишилась 1,3 млн рублей из-за мошенников

В Воронеже 21-летняя девушка стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Центробанка. Доверившись аферистам, она потеряла крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В ходе общения со своей жертвой злоумышленники убедили ее обезопасить счета, рекомендовав перевести деньги на «безопасный» счет. Девушка поверила мошенникам и в течение двух недель переводила денежные средства на их реквизиты. Получив необходимую сумму, аферисты исчезли. В результате девушка потеряла 1,3 млн рублей.
Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.