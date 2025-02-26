На жительницу Ленинградской области завели дело об истязании детей

Ранее сообщалось, что 23 февраля в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одной из квартир дома 46 по улице Шувалова в городе Мурино находятся трое маленьких детей без присмотра родителей. Полицейские выяснили, что трое детей находится в квартире одни, они были доставлены в медицинское учреждение. Позже объявилась мать детей, которая рассказала, что с со своей матерью и племянником отправилась на встречу с работодателем, а когда позвонила старшему сыну, выяснилось, что дети в медучреждении. Также, по данным полиции, грязь в квартире женщина объяснила тем, что в ближайшее время они собирались делать ремонт. В отношении матери был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Прокуратура Ленобласти организовала проверку, а семья взята на особый контроль в ПДН по Всеволожскому району Ленобласти.