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Двух граждан России задержали в Астане

Транспортная полиция ликвидировала сеть интернет-мошенников в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП на транспорте

По информации пресс-службы ДП на транспорте, сотрудники по противодействию киберпреступности совместно с Главной транспортной прокуратурой при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и КНБ РК в столице задержали двоих граждан России, причастных к незаконным манипуляциям с мобильной связью.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты два устройства SIM-box, предназначенных для регистрации виртуальных абонентских номеров, которые использовались для совершения интернет-мошенничества на территории республики. Также изъято более 2000 SIM-карт казахстанских мобильных операторов, ноутбуки, роутеры, маршрутизаторы, позволяющие скрывать реальное местоположение пользователей.

сообщили в ДП

По данному факту в Департаменте полиции на транспорте возбуждены уголовные дела.