Двух граждан России задержали в Астане

По информации пресс-службы ДП на транспорте, сотрудники по противодействию киберпреступности совместно с Главной транспортной прокуратурой при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и КНБ РК в столице задержали двоих граждан России, причастных к незаконным манипуляциям с мобильной связью.