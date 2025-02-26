Башкирия стала одним из лидеров среди регионов России по количеству браков

Башкирия вошла в десятку регионов России, где регистрируют больше всего браков. Так, согласно аналитике исследовательского агентства «ПромРейтинг», в 2024 году в республике сыграли 21,3 тысяч свадеб. По этому показателю Башкирии заняла 10-ю строчку топа.