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Башкирия стала одним из лидеров среди регионов России по количеству браков

Башкирия вошла в десятку лидеров по количеству браков в России.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия вошла в десятку регионов России, где регистрируют больше всего браков. Так, согласно аналитике исследовательского агентства «ПромРейтинг», в 2024 году в республике сыграли 21,3 тысяч свадеб. По этому показателю Башкирии заняла 10-ю строчку топа.

Первыми в списке стали Москва (87,2 тысяч браков), Санкт-Петербург (50,3 тысяч) и Московская область (47,9 тысяч).

Также Башкирии оказалась на восьмом месте по числу новорожденных. В 2024 году на свет появились почти 33 тысячи малышей.

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