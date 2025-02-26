Власти Кубани опровергли фейк о выплатах жителям Анапы из-за ЧС

Администрация региона указала на несколько признаков подделки документа. Настоящее постановление губернатора под № 25 было подписано 31 января 2025 года, тогда как за 20 февраля действующие постановления имели номера от 65 до 86. В фальшивом документе также обнаружены неверное название банка и путаница в терминологии между «постановлением» и «распоряжением».