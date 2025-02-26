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В Самарской области из-за аварии с маршрутным автобусом пострадал мужчина

В Тольятти микроавтобус столкнулся с легковушкой.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти днем в среду, 26 февраля, произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— Авария произошла в 11:55 на улице Ленина, 59. На дороге столкнулись «Peugeot Boxer» и иномарка «Skoda Octavia». В момент столкновения в микроавтобусе находились 8 человек, — отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадал мужчина. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу. На место происшествия также выезжал пожарный расчет. Сотрудники правопорядка продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.