В Самарской области из-за аварии с маршрутным автобусом пострадал мужчина

В Тольятти днем в среду, 26 февраля, произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Авария произошла в 11:55 на улице Ленина, 59. На дороге столкнулись «Peugeot Boxer» и иномарка «Skoda Octavia». В момент столкновения в микроавтобусе находились 8 человек, — отметили в ведомстве.
В результате аварии пострадал мужчина. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу. На место происшествия также выезжал пожарный расчет. Сотрудники правопорядка продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.