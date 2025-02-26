Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель иномарки сбил 21-летнюю девушку

В Нефтекамске под колеса внедорожника попала 21-летняя девушка.

В Нефтекамске под колеса внедорожника попала 21-летняя девушка. ДТП случилось 25 февраля на перекрестке Трактовой и Дорожной улиц.

Горожанка стояла в ожидании зеленого сигнала светофора, когда ее внезапно сбила машина. Все случилось, когда 41-летний водитель «Ниссана» проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. Чтобы избежать от столкновения со встречным авто, водитель вывернул руль, врезался в столб освещения и сбил пешехода. Девушка получила травмы — врачи оказали ей помощь и отпустили домой.