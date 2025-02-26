В Башкирии водитель иномарки сбил 21-летнюю девушку

Горожанка стояла в ожидании зеленого сигнала светофора, когда ее внезапно сбила машина. Все случилось, когда 41-летний водитель «Ниссана» проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. Чтобы избежать от столкновения со встречным авто, водитель вывернул руль, врезался в столб освещения и сбил пешехода. Девушка получила травмы — врачи оказали ей помощь и отпустили домой.