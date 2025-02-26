Массовое ДТП произошло в Новочеркасске

Массовое ДТП произошло на проспекте Баклановском в Новочеркасске. Об этом 26 февраля в соцсетях сообщают очевидцы, также свидетели происшествия опубликовали фотографии с места происшествия.
Люди утверждают, что «КамАЗ» якобы «протаранил три припаркованные около онкодиспансера машины». Детали аварии, как и причины случившегося, неизвестны.
В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, отметив, что транспорт получил механические повреждения. О пострадавших не сообщили.
Напомним, ранее на трассе в Ростовской области в ДТП пострадали сотрудники МВД и подсудимый.