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Массовое ДТП произошло в Новочеркасске

ДТП с участием «КамАЗа» и трех легковушек произошло в Новочеркасске.
Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП произошло на проспекте Баклановском в Новочеркасске. Об этом 26 февраля в соцсетях сообщают очевидцы, также свидетели происшествия опубликовали фотографии с места происшествия.

Люди утверждают, что «КамАЗ» якобы «протаранил три припаркованные около онкодиспансера машины». Детали аварии, как и причины случившегося, неизвестны.

В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, отметив, что транспорт получил механические повреждения. О пострадавших не сообщили.

Напомним, ранее на трассе в Ростовской области в ДТП пострадали сотрудники МВД и подсудимый.