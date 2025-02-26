Количество дешевых авианаправлений из Уфы может увеличиться

В Башкирии хотят расширить сети субсидируемых маршрутов из Уфы. Об этом говорилось на рабочей встрече с заместителями руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Алексеем Буевичем и Натальей Андриановой.
По словам вице-премьера республики Рустема Газизова, сейчас из аэропорта Уфы летают 13 субсидируемых рейсов, два из которых — в Горно-Алтайск и Калининград — субсидирует регион. Сейчас жители Башкирии могут летать дешевле в Астрахань, Тобольск, Красноярск, Нижний Новгород и Омск, а также Саратов, Нарьян-Мар, Надым, Ноябрьск, Салехард и Ханты-Мансийск.
Доступность авиаперевозок является для властей Башкирии приоритетным вопросом, сообщил Газизов. Для расширения перечня субсидируемых маршрутов необходимо допфинансирование и работа с авиаперевозчикам, пояснил вице-премьер.
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