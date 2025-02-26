Количество дешевых авианаправлений из Уфы может увеличиться

По словам вице-премьера республики Рустема Газизова, сейчас из аэропорта Уфы летают 13 субсидируемых рейсов, два из которых — в Горно-Алтайск и Калининград — субсидирует регион. Сейчас жители Башкирии могут летать дешевле в Астрахань, Тобольск, Красноярск, Нижний Новгород и Омск, а также Саратов, Нарьян-Мар, Надым, Ноябрьск, Салехард и Ханты-Мансийск.