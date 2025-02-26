В Прикамье задержали директора МКУ после нападения собак на пенсионерку: пострадавшая в реанимации

Напомним, после ЧП в администрации округа рассказали, что находятся на связи с родственниками пострадавшей пенсионерки и предложили необходимую помощь. Глава Красновишерского округа Анна Мельчарик тажке заявила, что администрация муниципалитета на постоянной связи с главрачом больницы. Чиновница также отметила: с территории, где произошло нападение собак на пожилую женщину, в течение 2025 года не поступало заявок на отлов безнадзорных животных.