В Прикамье задержали директора МКУ после нападения собак на пенсионерку: пострадавшая в реанимации

«Должностные лица МКУ вели ненадлежащую деятельность по обращению с бездомными животными. В результате днем 24 февраля у дома № 48 по улице Толстого в Красновишерске стая собак из девяти особей напала на 76-летнюю женщину. Она получила множественные раны различной степени тяжести», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
В пресс-службе краевого минздрава отметили, что пострадавшая, которую после нападения госпитализировали, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Ей оказывают необходимую медпомощь.
Директора МКУ сейчас допрашивают силовики. Она проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой. Следователи намерены ходатайствовать о мере заключения в виде заключения ее под стражу. В ближайшее время директору предъявят обвинение.
Напомним, после ЧП в администрации округа рассказали, что находятся на связи с родственниками пострадавшей пенсионерки и предложили необходимую помощь. Глава Красновишерского округа Анна Мельчарик тажке заявила, что администрация муниципалитета на постоянной связи с главрачом больницы. Чиновница также отметила: с территории, где произошло нападение собак на пожилую женщину, в течение 2025 года не поступало заявок на отлов безнадзорных животных.