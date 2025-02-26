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В Краснодаре Кеворкьян на суде выразил соболезнования семье Чубко

Обвиняемый Кеворкьян выразил соболезнования в связи со смертью матери Кирилла Чубко.

Источник: Комсомольская правда

Во время судебного заседания по делу об убийстве аниматоров один из обвиняемых Демьян Кеворкьян поддержал семью Чубко, узнав о смерти матери Кирилла, — он выразил соболезнования.

Напомним, что мать Кирилла Чубко, с которым расправилась банда, скончалась от инфаркта. Родные сообщили, что женщина ушла из жизни 16 февраля.

Сегодня, 26 февраля, проходит суд присяжных по делу об убийстве аниматоров, допросят свидетеля. Вдова Кирилла Чубко Дарья не приехала на заседание, показания даст брат Кирилла Александр.