В Краснодаре Кеворкьян на суде выразил соболезнования семье Чубко

Во время судебного заседания по делу об убийстве аниматоров один из обвиняемых Демьян Кеворкьян поддержал семью Чубко, узнав о смерти матери Кирилла, — он выразил соболезнования.
Напомним, что мать Кирилла Чубко, с которым расправилась банда, скончалась от инфаркта. Родные сообщили, что женщина ушла из жизни 16 февраля.
Сегодня, 26 февраля, проходит суд присяжных по делу об убийстве аниматоров, допросят свидетеля. Вдова Кирилла Чубко Дарья не приехала на заседание, показания даст брат Кирилла Александр.